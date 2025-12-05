Per comprendere davvero cosa significhi oggi evocare la ricostruzione di Gaza bisogna tornare a ciò che, per lungo tempo, è rimasto fuori dallo sguardo pubblico. I documenti riservati del Meccanismo di Sicurezza di Hamas – raccolti e divulgati dal centro di ricerca israeliano Ngo Monitor – delineano un ingranaggio che, passo dopo passo, ha assorbito l’intero settore dell’assistenza internazionale. Ciò che negli anni era nato come un ecosistema di attori indipendenti, locali e stranieri, in parte sostenuti dall’ Unione europea, è stato gradualmente rimodellato fino a funzionare come un’estensione dell’architettura politica, ideologica e militare del movimento jihadista. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gaza, la ricostruzione impossibile: vent’anni di aiuti finiti nel sistema di controllo di Hamas