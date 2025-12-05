Garlasco perché la difesa di Andrea Sempio può chiedere l' estensione della perizia sull' impronta 33
Svolta nel delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio potrebbe allungare l'incidente probatorio chiedendo di integrare anche l'impronta 33. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le luci di casa della nonna erano accese. La casa però risultava disabitata perché la nonna della ragazza si trovava in ospedale. E allora chi c'era nell'abitazione e cosa ci faceva lì? La circostanza sareb - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, estendere la perizia all’impronta 33 : l’ultima (possibile) mossa della difesa Sempio - I legali dell’indagato potrebbero rivedere la scelta e chiedere, invece, di fare accertamenti anche alla nota traccia individuata su una parete delle scale che portano al seminterrato nella villetta d ... Scrive ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, impronta e DNA: nuove analisi estendono l’incidente probatorio? - Nuove analisi su impronta e DNA: l’incidente probatorio sul caso Poggi potrebbe non concludersi con l’udienza del prossimo 18 dicembre. Come scrive notizie.it
Garlasco, la difesa di Andrea Sempio contro la nuova perizia ‘falsa’: “Non vale niente” - I risultati delle analisi sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi si sono aggiunti agli elementi degli inquirenti, al pari dell’impronta 33 e lo scontrino ... Lo riporta libero.it
Garlasco, la possibile mossa della difesa di Sempio sull’impronta 33: perché l’incidente probatorio potrebbe non concludersi il 18 dicembre - I difensori del 37enne starebbero valutando la possibilità di richiedere l'estensione degli accertamenti all'impronta 33, finora esclusa dalle perizie. Come scrive msn.com
Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio dal dna sulle unghie di Chiara Poggi alle telefonate - Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all'impronta 33 fino alle telefonate, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco ... Da virgilio.it
Garlasco, Andrea Sempio prepara la difesa a Roma. Massimo Lovati: «Dopo tutto questo casino non possono chiedere l'archiviazione» - Andrea Sempio, indagato per la seconda volta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco del 2007, si trova a Roma insieme ai suoi legali e consulenti, tra cui il genetista Marina Baldi e l’ex commissario ... Si legge su leggo.it