Garlasco l'ex Ris Spitaleri | Il dato sulle unghie di Chiara Poggi non può essere usato contro Sempio

L'intervista di Fanpage.it a Salvatore Spitaleri, biologo forense e criminalista oltre che ex RIS di Messina: "Quel dato sulle unghie di Chiara Poggi non è supportato scientificamente e pertanto non può essere utilizzato per porre Sempio sulla scena del delitto. In genetica forense, quando si parla di un dato parziale, misto e non consolidato, come questo, non è possibile utilizzarlo per scopi identificativi". 🔗 Leggi su Fanpage.it