Garlasco l'ex Ris Spitaleri | Il dato sulle unghie di Chiara Poggi non può essere usato contro Sempio
L'intervista di Fanpage.it a Salvatore Spitaleri, biologo forense e criminalista oltre che ex RIS di Messina: "Quel dato sulle unghie di Chiara Poggi non è supportato scientificamente e pertanto non può essere utilizzato per porre Sempio sulla scena del delitto. In genetica forense, quando si parla di un dato parziale, misto e non consolidato, come questo, non è possibile utilizzarlo per scopi identificativi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Garlasco, "Vedrai che ne usciamo anche questa volta" Sempio si riferisce alla conversazione con Marco Poggi #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l’ex Ris Spitaleri: “Il dato sulle unghie di Chiara Poggi non può essere usato contro Sempio” - it a Salvatore Spitaleri, biologo forense e criminalista oltre che ex RIS di Messina: "Quel dato sulle unghie di Chiara Poggi ... fanpage.it scrive
Delitto di Garlasco, unghie tagliate e reperti mescolati: ecco cosa (oggi) non si potrebbe più fare - L’autopsia di Ballardini: plastica sulle mani e forbici sconsigliate dalle linee guida. msn.com scrive
Garlasco, le cento “firme” nel giallo: il killer, le contaminazioni il giorno dell’omicidio e il rebus impronte. Ecco come i Ris collegano un nome a 29 frammenti - Garlasco (Pavia), 16 novembre 2025 – Sono almeno 25 le persone fra carabinieri, personale del 118, addetti delle pompe funebri, che, nel concitato pomeriggio del 13 agosto 2007, entrano nel villino di ... Lo riporta ilgiorno.it
Garlasco, il generale Garofano: «Dna non idoneo a comparazioni. Se l’impronta 33 regge, Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio» - L'ex capo dei Ris, ospite di Storie Italiane, parla dell'omicidio di Chiara Poggi replicando all'avvocato De Rensis Il Generale Luciano Garofano, ospite questa mattina mercoledì 5 novembre in diretta ... Come scrive leggo.it
Delitto di Garlasco/ Ex carabiniere Pavia a Chi l’ha visto “Cose strane prima delle notifiche agli indagati…” - Chi l'ha visto torna sul caso di Garlasco, concentrandosi in particolare sui presunti “giri strani” che accadevano presso i carabinieri di Pavia Durante la puntata di ieri di Chi l’ha visto, su Rai ... Secondo ilsussidiario.net
Garlasco, la mossa dell'avvocato dell'ex procuratore Venditti fa slittare gli accertamenti sui cellulari