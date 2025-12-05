Garlasco l' avvocato di Stasi in tv è una furia | Se tira fuori le carte vado via E spunta un nuovo Dna ignoto

E l'ex Ris Spitaleri parla di "famiglia allargata" in merito al codice genetico trovato sulle unghie di Chiara. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, l'avvocato di Stasi in tv è una furia: "Se tira fuori le carte vado via". E spunta un nuovo Dna "ignoto"

News recenti che potrebbero piacerti

Garlasco, l'avvocato De Rensis ringrazia pubblicamente il dottor Linarello: "Oggi le carte parlano per lui". #ignotox Vai su X

#ignotox Garlasco, l'avvocato De Rensis ringrazia pubblicamente il dottor Linarello: "Oggi le carte parlano per lui". - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, accuse gravissime in diretta tv: il presunto colloquio privato - Una provocazione pesantissima con annessa accusa in diretta tv: scintille sul delitto di Garlasco tra Antonio De Rensis e il collega Aiello. Scrive newsmondo.it

Delitto di Garlasco, la storia mai scritta di Chiara Poggi: Amava Alberto Stasi e non aveva paura di parlargli chiaro - Ma non stava zitta né con lui né con altri, se vedeva qualcosa che non andava ... Riporta oggi.it

Garlasco in Tv, il giallo del diario di Sempio: “Ossessionato da Stasi”. La sua reazione - Continuano le indagini dopo la svolta sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti ... libero.it scrive

Garlasco in Tv, Cassese sicuro: "Muschitta inattendibile, abbiamo verificato". La certezza del giudice Vitelli: "Ancora ragionevole dubitare di Stasi" - Nella puntata de Lo Stato delle Cose in onda il 1° dicembre 2025 è intervenuto Cassese provando a difendere quanto fatto all'epoca del delitto di Garlasco. Segnala libero.it

Delitto di Garlasco: il verbale “irregolare” di Andrea Sempio, le immagini in tv - Si continua a discutere del caso del delitto di Garlasco e della figura di Andrea Sempio. Si legge su newsmondo.it

Delitto di Garlasco, Gallo: “Perchè c’è il dna di Sempio e non di Stasi?”/ “Nell’omicidio di Ponza…” - Il delitto di Garlasco a Mattino 5 News con le parole dell'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati: ecco che cosa ha detto ... Segnala ilsussidiario.net