Garlasco la verità nascosta nella perizia | Di chi sono le altre tracce

Nella perizia svolta da Denise Albani non c'è solo la presenza del Dna riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio sui margini delle unghie di Chiara Poggi. Le analisi su tutti gli altri reperti scandagliati nell'ambito dell'incidente probatorio confermano che è stato trovato materiale riconducibile solo ai Poggi e ad Alberto Stasi. Nel lavoro della genetista sono riportati anche gli esiti degli esami su reperti mai sottoposti all'analisi genetica, Si tratta di un piattino di plastica, due vaschette vuote di fruttolo, un contenitore vuoto di Estathè con cannuccia, due contenitori di plastica della confezione del fruttolo, una confezione di plastica vuota contenente all'origine verosimilmente biscotti, un sacchetto di plastica di colore celeste utilizzato come pattumiera, un sacchetto contenente dei cereali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, la verità nascosta nella perizia: "Di chi sono le altre tracce"

