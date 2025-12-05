Garlasco la nuova perizia inguaia Sempio | Dna fortemente compatibile

Presentati gli esiti dell’incidente probatorio. Il legale di Venditti attacca gli inquirenti. Ieri l’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, ha sparato bordate contro la Procura di Pavia. Riferendosi ad Alberto Stasi ha detto che i magistrati sono «al servizio di un condannato, assassino riconosciuto con sentenza passata in giudicato» e che l’ufficio inquirente «sta violando il principio di “intangibilità del giudicato”, perché manca oramai da mesi la richiesta di revisione». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Garlasco, la nuova perizia inguaia Sempio: «Dna fortemente compatibile»

