Nel delitto di Garlasco c’è sempre un frammento che riappare quando tutto sembra immobile. Questa volta è una luce: accesa, silenziosa, fuori posto. Secondo tre testimoni, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, qualcuno avrebbe illuminato la villetta della nonna di Chiara Poggi, una casa che doveva essere vuota perché la proprietaria era ricoverata dopo un incidente. Un dettaglio circolato tra i residenti già il giorno successivo all’omicidio e tornato ora nella cornice del caso, mentre si riaprono vecchie domande e ne emergono di nuove. La testimone: “Quella notte la casa era illuminata, ma disabitata”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il mistero delle luci accese nella casa vuota. E intanto la nuova perizia riporta Sempio al centro del caso