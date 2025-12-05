Garlasco il mistero delle luci accese nella casa vuota E intanto la nuova perizia riporta Sempio al centro del caso
Nel delitto di Garlasco c’è sempre un frammento che riappare quando tutto sembra immobile. Questa volta è una luce: accesa, silenziosa, fuori posto. Secondo tre testimoni, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, qualcuno avrebbe illuminato la villetta della nonna di Chiara Poggi, una casa che doveva essere vuota perché la proprietaria era ricoverata dopo un incidente. Un dettaglio circolato tra i residenti già il giorno successivo all’omicidio e tornato ora nella cornice del caso, mentre si riaprono vecchie domande e ne emergono di nuove. La testimone: “Quella notte la casa era illuminata, ma disabitata”. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
? Il Dna sulle unghie di Chiara, il ‘mistero Y’ di Garlasco: prima “scarso e degradato”, poi “rivalutato” e ora prova regina contro Andrea Sempio dlvr.it/TPVJjK #Giustizia #Garlasco #ChiaraPoggi #DNA #Processo Vai su X
Garlasco, ancora misteri (e tentati scoop) sul Dna di Chiara Poggi - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco: luci accese nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi, chi c’era - Un nuovo mistero nel delitto di Garlasco: spunta la testimonianza relative alla casa della nonna di Chiara Poggi e alle luci. Da newsmondo.it
Garlasco, nuovo inquietante dettaglio. Luci accese la sera prima dell'omicidio di Chiara, ma in casa non c'era nessuno - La sera prima dell'omicidio di Chiara Poggi le luci della casa della nonna della giovane a Gropello Cairoli erano accese. Si legge su affaritaliani.it
Garlasco, la sera prima dell'omicidio qualcuno era nella casa disabitata della nonna di Chiara: il giallo delle luci accese - La sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le luci di casa della nonna erano accese. Come scrive msn.com
Garlasco, nuovo mistero: «Qualcuno era nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell'omicidio». Il giallo delle luci accese - La sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le luci di casa della nonna erano accese. msn.com scrive
Garlasco, il giallo della casa disabitata della nonna di Chiara Poggi prima dell'omicidio: "Luce accesa" - Nuovo giallo sul delitto di Garlasco, una vicina racconta delle luci accese nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi la sera prima dell’omicidio ... virgilio.it scrive
Garlasco in Tv, l'avvocato di Venditti attacca De Rensis: "C'è stato un colloquio segreto col procuratore", la replica gelida - Un confronto acceso, fatto di accuse in differita e repliche immediate, riporta in primo piano vecchie ferite e nuove ombre sul caso Garlasco. Lo riporta libero.it