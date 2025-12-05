Garlasco il dna di Sempio sopra o sotto le unghie di Chiara? Tutti i punti pro e contro nella nuova perizia

Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi «è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio», ma «non è stato possibile arrivare a un risultato.

#Tg2000 - #Garlasco, #dna compatibile con #Sempio ma l'esito è poco affidabile #4dicembre

Delitto di #Garlasco: Il commento dell'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, dopo il deposito della perizia di Denise Albani, nominata dalla gip di #Pavia nell'incidente probatorio, che sarà discussa il 18 dicembre.

Garlasco, il dna di Sempio sopra o sotto le unghie di Chiara? Tutti i punti pro e contro nella nuova perizia - Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi «è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio», ma «non è stato possibile arrivare a un ...

Sempio, il suo Dna sotto o sopra le unghie di Chiara? Perché questo è l'elemento chiave - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui.

Garlasco, la perizia sul Dna attribuito a Sempio: era sopra o sotto le unghie di Chiara Poggi? "Impossibile stabilirlo" - La relazione di oltre 90 pagine della genetista Denise Albani: compatibilità "forte" con Andrea Sempio ma è impossibile arrivare all'identificazione "di un singolo soggetto" dall'analisi del cromosoma ...

Garlasco, ecco la perizia sul Dna di Sempio: «Compatibilità "forte". Non si può dire se fosse sotto o sopra le unghie di Chiara Poggi» - Consegnata la relazione della perita Denise Albani sui campioni genetici nella nuova inchiesta sulla morte della 26enne.

Garlasco, la perizia sul Dna di Sempio: c'è compatibilità "moderatamente forte"

Garlasco, depositata la perizia. Gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura