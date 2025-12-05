Garlasco estendere la perizia all’impronta 33 | l’ultima possibile mossa della difesa Sempio

Pavia, 5 dicembre 2025 – Potrebbe non finire con l'udienza del prossimo 18 dicembre l' incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'ambito dell'indagine sull' omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio. Ennesimo colpo di scena nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Non è escluso infatti che la difesa di Sempio possa rivedere la scelta di qualche mese fa e chiedere, invece, di estendere gli accertamenti anche all'ormai nota impronta 33, individuata su una parete delle scale che portano al seminterrato nella villetta di via Pascoli e attribuita dagli inquirenti allo stesso Sempio accusato dell'omicidio in concorso con altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, estendere la perizia all’impronta 33 : l’ultima (possibile) mossa della difesa Sempio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il dna trovato sulle unghie di #ChiaraPoggi inchioda #Sempio? Ho espresso il mio parere sulla svolta di #Garlasco in questo video di Salvo Sottile. E stasera non perdetevi #FarWest, vi aspetto su #Rai3 dalle 21.20 #gar... https://youtu.be/p8c9ld1BXLM?si=Ib3 - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, estendere la perizia all’impronta 33 : l’ultima (possibile) mossa della difesa Sempio - I legali dell’indagato potrebbero rivedere la scelta e chiedere, invece, di fare accertamenti anche alla nota traccia individuata su una parete delle scale che portano al seminterrato nella villetta d ... Riporta ilgiorno.it

Garlasco, non esclusa richiesta estendere perizia a impronta 33 - Potrebbe non finire con l'udienza del prossimo 18 dicembre l'incidente probatorio disposto dalla gip ... Scrive msn.com

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «GARLASCO, NON ESCLUSA RICHIESTA ESTENDERE PERIZIA A IMPRONTA 33» - Garlasco, non esclusa richiesta estendere perizia a impronta 33. Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

Garlasco, perizia Cattaneo scagiona Alberto Stasi/ “Delitto in più fasi, ora della morte conferma l’alibi” - Delitto Garlasco, dalle anticipazioni sui risultati della nuova perizia l'alibi di Stasi potrebbe essere confermato, spostata in avanti l'ora della morte Delitto Garlasco, dall’ultima perizia svolta ... Riporta ilsussidiario.net

Garlasco, il post shock di Carlo Taormina: “Sempio sarà arrestato”. E la perizia Cattaneo può riscrivere la storia del delitto - Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto ... Lo riporta panorama.it

Garlasco, cambia tutto: la nuova perizia Bpa riapre il caso. E spunta un’impronta misteriosa - E l’assassino rimane uno solo Sono ancora ben lontani dal trovare pace Chiara Poggi e la sua famiglia, a ... Come scrive panorama.it