Garlasco | De Stefano ecco perché quella su Sempio è solo un' ipotesi

AGI - "Presenza di Stasi sulle unghie di Chiara Poggi? È sbagliato parlare di presenza o assenza perché si parla di caratteri genetici che ci sono o non ci sono. Ci sono dei caratteri che sono condivisi da più persone, qualcuno potrebbe essere anche di Stasi, da quello che si legge nella perizia della dottoressa Denise Albani. Poi c'è un risultato che sarebbe compatibile con Sempio per il quale ci sono 12 marcatori su 16 e, in più, alcuni di questi risultati sono contaminati ". Lo afferma in un'intervista all'AGI il professor Francesco De Stefano, il genetista che firmò la perizia nel 2014 sul DNA estratto dalle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco: De Stefano, "ecco perché quella su Sempio è solo un'ipotesi"

