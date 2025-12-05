Garlasco bomba sulla traccia 33 | Non si può escludere analisi

L’incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, sull’omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio indagato per concorso in omicidio, potrebbe non concludersi il prossimo 18 dicembre. Il nuovo collegio difensivo dell’indagato sta infatti valutando seriamente di chiedere l’estensione delle analisi, come riporta l'Ansa, all’impronta palmare n. 33, rilevata sulla parete delle scale che portano al seminterrato della villetta di via Pascoli e attribuita dagli inquirenti proprio al 37enne.Mesi fa il precedente team di avvocati (Massimo Lovati e Angela Taccia), pur affiancati dal generale Luciano Garofano (ex comandante dei RIS), aveva deciso di non includere quella traccia nell’incidente probatorio, nonostante Garofano spingesse in tal senso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, bomba sulla traccia 33: "Non si può escludere analisi"

