Gambettola per tutte le feste natalizie tornano le Tombole del sorriso
Dal 5 dicembre al 6 gennaio 2026, la storica Sala Fellini torna a riempirsi di sorrisi, entusiasmo e momenti da condividere grazie alle Tombole del Sorriso, un appuntamento ormai atteso e amato dalla comunità. L’iniziativa, organizzata da Gambettola Eventi in collaborazione con l’Associazione GRD. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
