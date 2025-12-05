Galà della solidarietà - Premio buon samaritano 2025 | torna l' evento della Protezione Civile

LATIANO - Si è tenuta nella giornata di ieri, 4 dicembre, la conferenza stampa organizzata dalla Associazione volontari Protezione Civile Città di Latiano, per la presentazione del "XXV Galà della solidarietà - Premio buon samaritano 2025". L'evento si terrà il giorno 14 dicembre alle ore 13.00. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

IL PREMIO "MARITTIMA ALLA SOLIDARIETÀ IN MARE 2025” VA AI LERICINI DELL’EQUIPAGGIO DELL’ANDREA DORIA Una targa in loro memoria sarà affissa in Comune. Società Marittima di Mutuo Soccorso 1852 - Lerici - facebook.com Vai su Facebook

Premio Giornalistico Paolo Graldi, il buon giornalismo per non dimenticare la lezione - Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Giornalistico Paolo Graldi, il riconoscimento intitolato all’ex direttore de «Il Mattino» e de «Il Messaggero», che saranno consegnati ... Secondo ilmattino.it