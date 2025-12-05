Galà della solidarietà - Premio buon samaritano 2025 | torna l' evento della Protezione Civile

LATIANO - Si è tenuta nella giornata di ieri, 4 dicembre, la conferenza stampa organizzata dalla Associazione volontari Protezione Civile Città di Latiano, per la presentazione del "XXV Galà della solidarietà - Premio buon samaritano 2025". L'evento si terrà il giorno 14 dicembre alle ore 13.00. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

