Gabriele Mainetti ai Progetti Scuola ABC

PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Gabriele Mainetti ha incontrato i ragazzi e le ragazze dei licei di Roma e del Lazio dopo la proiezione del suo La città proibita Nuovo appuntamento per Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Gabriele Mainetti ai Progetti Scuola ABC

Approfondisci con queste news

Il 5 dicembre sarà una giornata speciale: al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, in occasione del Grand Festival AFAM, il regista, attore, compositore e produttore cinematografico Gabriele Mainetti, in veste di Presidente del contest "Nor - facebook.com Vai su Facebook

VENERDI AL CINEFORUM "LA CITTA' PROIBITA" Venerdì 28 novembre alle 21.15, nell'ambito del Cineforum, è in programma la proiezione de "La città proibita" di Gabriele Mainetti. Appuntamento al Cineteatro San Luigi, in via 4 Novembre. Vai su X

Gabriele Mainetti ai Progetti Scuola ABC - PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Gabriele Mainetti ha incontrato i ragazzi e le ragazze dei licei di Roma e del Lazio ... Lo riporta romadailynews.it

“La città proibita” è un vero film di arti marziali, ma è italiano - E non è una cosa normale per un film fatto in Italia, dove non esiste un’esperienza consolidata nel genere, né tra i ... Come scrive ilpost.it

Gabriele Mainetti, 'sono cresciuto a pane e Bruce Lee' - "Mi affascina l'arte marziale, mi piace immaginarla non come lotta ma come balletto, nella realtà è molto violenta come al cinema abbiamo visto nei film di Bruce Lee che vedevo da bambino e che mi ... ansa.it scrive

La città proibita, Gabriele Mainetti non ha dimenticato come sorprendere – Recensione - Il regista del magnifico Lo chiamavano Jeeg Robot e del controverso Freaks out torna con un film audace, di quelli che raramente si vedono in Italia. Lo riporta panorama.it

Gabriele Mainetti: «Tutti quei premi per Lo chiamavano Jeeg Robot mi sembravano esagerati. Le scene di kung fu erano il vero motivo per cui ho girato La città proibita - È questo l'aggettivo che il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot utilizza a pochi giorni dall'uscita al cinema de La città proibita, il suo nuovo, ... Lo riporta vanityfair.it

La città proibita tra kung-fu, Roma e Pulp Fiction : il nuovo film di Gabriele Mainetti, il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot - «Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot ho avuto davanti a me una montagna gigantesca da scalare, ma con La città proibita ho saputo mettere la giusta distanza». Secondo vanityfair.it