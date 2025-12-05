Futuro digitale per il Comune di Verona che entra in Pasubio Tecnologia

Veronasera.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Verona ha ufficializzato il proprio ingresso nella società Pasubio Tecnologia, realtà strumentale con sede a Schio e già partecipata da 41 enti pubblici veneti, tra cui sei Comuni veronesi. L’operazione è diventata effettiva dopo l’approvazione delle delibere che prevedono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

