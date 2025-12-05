Futuro digitale per il Comune di Verona che entra in Pasubio Tecnologia
Il Comune di Verona ha ufficializzato il proprio ingresso nella società Pasubio Tecnologia, realtà strumentale con sede a Schio e già partecipata da 41 enti pubblici veneti, tra cui sei Comuni veronesi. L’operazione è diventata effettiva dopo l’approvazione delle delibere che prevedono. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
META - DEST - Turismo Digitale, Cultura e Imprese: il Futuro è Multi-Piattaforma Giovedì 27 novembre, nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Nuoro, si è svolto l’evento conclusivo del 6° Comitato di Pilotaggio di META-DEST, progetto Interreg Ital - facebook.com Vai su Facebook
Digitale e umano: un continuum che ridisegna il futuro.? Dalla #GenAI all’ #AgenticAI, siamo in un’era in cui gli agenti intelligenti collaborano come colleghi digitali, anticipando esigenze.? Come? Scoprilo nel nostro nuovo paper: eng.it/it/insights/pa… #Digita Vai su X
Privacy e dati protetti: la mossa digitale del Comune di Verona - Verona punta sulla sicurezza dei dati cittadini ed entra a fare parte di Pasubio Tecnologia, una società pubblica che si occupa di informatica e servizi ... Si legge su giornaleadige.it
Verona, privacy garantita: dati protetti con il nuovo partner tecnologico - Svolta digitale per la sicurezza dei dati cittadini: il Comune di Verona acquisisce quote della società veneta Pasubio Tecnologia ... Come scrive veronaoggi.it
Fiera di Verona, Job&Orienta guida i giovani nel futuro digitale - È in pieno svolgimento alla Fiera di Verona la 34esima edizione di Job&Orienta, il Salone nazionale di riferimento per orientamento, scuola ... Segnala veronaoggi.it