Quattro vittorie di fila, la vetta solitaria da difendere con due punti di vantaggio sul Maccan Prata che ospita il Pordenone; la Futsal Cesena domani alle 15 vuole continuare la propria corsa che la vede primatista dopo dieci giornate e giocherà a Morbegno di Sondrio in casa dell’Mgm 2000 reduce dal successo per 2-1 sul campo del fanalino di coda Mestrefenice. Il bottino complessivo stagionale dei lombardi è di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, 36 le reti segnate contro le 34 incassate; il bomber è Alessandro Licco con 10 reti, mentre in casa bianconera i realizzatori più importanti sono Traversari e Gardelli con 12 reti a testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futsal, consolida il primato. Domani match a Sondrio