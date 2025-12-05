Futsal consolida il primato Domani match a Sondrio
Quattro vittorie di fila, la vetta solitaria da difendere con due punti di vantaggio sul Maccan Prata che ospita il Pordenone; la Futsal Cesena domani alle 15 vuole continuare la propria corsa che la vede primatista dopo dieci giornate e giocherà a Morbegno di Sondrio in casa dell’Mgm 2000 reduce dal successo per 2-1 sul campo del fanalino di coda Mestrefenice. Il bottino complessivo stagionale dei lombardi è di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, 36 le reti segnate contro le 34 incassate; il bomber è Alessandro Licco con 10 reti, mentre in casa bianconera i realizzatori più importanti sono Traversari e Gardelli con 12 reti a testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Dalla lotta salvezza della scorsa stagione alla chance di centrare la terza vittoria consecutiva e consolidare il secondo posto. UP NEXT: Futsal Cornedo - facebook.com Vai su Facebook
Futsal, consolida il primato. Domani match a Sondrio - Il bottino complessivo stagionale dei lombardi è di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, 36 le reti segnate contro le 34 incassate; il bomber è Alessandro Licco con 10 reti, mentre in ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Futsal, Futura U19 batte 6-1 Cetrato - blu che consolidano il primato e guardano con estrema fiducia al futuro. Scrive strettoweb.com
Futsal a2: domani. L’Imolese di Vanni cerca continuità - Prima trasferta dell’anno per l’Imolese Futsal, la squadra di Leonardo Vanni domani alle ore 15 giocherà al PalaPanzini di Senigallia... Segnala ilrestodelcarlino.it