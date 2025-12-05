Fusione Bea-BrianzAcque | Sarà un nuovo pasticcio
No all’aggregazione industriale tra Bea (Brianza Energia e Ambiente Spa) e BrianzAcque. Promette battaglia l’ex consigliere regionale Marco Fumagalli, portavoce del Movimento 5 Stelle in Brianza: "La politica brianzola non ha ancora fatto chiarezza sulle responsabilità della svendita di Aeb ad A2A – commenta –, e ripropone oggi un nuovo percorso di aggregazione societaria, non privo di altrettante criticità, che coinvolge Bea e BrianzAcque". Fumagalli era stato uno dei maggiori oppositori dell’operazione tra il gruppo seregnese Aeb e A2A. Si era rivolto ai parlamentari, anche quelli europei, e ai tribunali per fare valere le sue ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
