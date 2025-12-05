Furti nelle case | c' è un arresto

Uno lo hanno arrestato, gli altri due invece sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce. È quanto avvenuto a Castel Focognano negli scorsi giorni dove le forze dell'ordine hanno acciuffato uno dei componenti di una banda presumibilmente dedita a svaligiare case.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondisci con queste news

? Como, furti in case e ville: i ladri si muovevano su auto a noleggio che cambiavano ogni settimana dlvr.it/TPcyhw #Furti #Sicurezza #Como #Ladri #Indagini Vai su X

Furti in casa: Piacenza +26% in un anno. Servono interventi immediati. I dati della Questura e del Ministero dell’Interno parlano chiaro: • furti in abitazione +26% a Piacenza; • Emilia-Romagna fra le regioni più colpite; • oltre 15mila furti all’anno nelle case in - facebook.com Vai su Facebook

Furti nelle case a Lucca e Capannori, tre persone finiscono in carcere - I Carabinieri di Lucca e Pisa, hanno condotto in carcere tre uomini, un 56enne, un 31enne ed un 46enne, per i reati di furto aggravato in abitazione. Come scrive noitv.it

Raffica di furti in case e negozi: "C’è insicurezza, servono più agenti" - Tre commercianti riconoscono grazie ai filmati delle telecamere la coppia di turisti che la sera prima aveva rubato un ... Come scrive lanazione.it

Furti in casa, sgominata una banda nel Cuneese, 12 indagati - C'era un sodalizio criminoso composto da dodici persone, otto uomini e quattro donne, all'origine di una serie di furti pluriaggravati in abitazione consumati nell'area di Cuneo, Saluzzo, Alba, ... ansa.it scrive

Allarme furti nelle case. Oggi incontro pubblico. Indicazioni dei carabinieri - Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni dei cittadini. Segnala lanazione.it