furti in via reggiana spariti due motorini e una nuova spaccata

I furti di moto e motorini tornano a colpire il polo scolastico di via Reggiana, riaccendendo l’allarme sicurezza in una zona già segnata da episodi simili oltre che da risse. L’ultimo caso risale a mercoledì mattina, quando due studenti del istituto Dagomari, all’uscita di scuola, non hanno più trovato i propri mezzi dove li avevano parcheggiati poche ore prima. Un ritorno a casa amaro, che va ad aggiungersi a una sequenza di furti che nelle ultime settimane ha interessato l’area del polo di via Reggiana. "Mio figlio e un compagno di classe non hanno più trovato il motorino che avavano parcheggiato - spiega il padre di uno dei due giovani -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

