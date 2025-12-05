Furti in via Reggiana Spariti due motorini E una nuova spaccata
I furti di moto e motorini tornano a colpire il polo scolastico di via Reggiana, riaccendendo l’allarme sicurezza in una zona già segnata da episodi simili oltre che da risse. L’ultimo caso risale a mercoledì mattina, quando due studenti del istituto Dagomari, all’uscita di scuola, non hanno più trovato i propri mezzi dove li avevano parcheggiati poche ore prima. Un ritorno a casa amaro, che va ad aggiungersi a una sequenza di furti che nelle ultime settimane ha interessato l’area del polo di via Reggiana. "Mio figlio e un compagno di classe non hanno più trovato il motorino che avavano parcheggiato - spiega il padre di uno dei due giovani -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Il colpo poco prima delle 21.30 di martedì nel negozio di via Vallisneri. Dopo aver manomesso il vetro della porta d’ingresso, i ladri sono entrati e hanno prelevato varie paia di scarpe. Tra danni e refurtiva, la somma è di varie migliaia di euro. Indagano i carabi - facebook.com Vai su Facebook
Furti in via Reggiana. Spariti due motorini. E una nuova spaccata - I furti di moto e motorini tornano a colpire il polo scolastico di via Reggiana, riaccendendo l’allarme sicurezza in una zona già segnata da episodi simili oltre che da risse. Secondo lanazione.it