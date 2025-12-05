Furti in treno quali sono le tecniche dei ladri | così eviti di essere derubato
Sono in aumento i casi di furto in treno. Le testimonianze sono innumerevoli, e fra queste troviamo quelle anche di personaggi più noti come la giornalista Francesca Barra, oppure Gabriella Golia, storica annunciatrice Mediaset, derubata sul treno Frecciarossa, o ancora la showgirl Giorgia Palmas, che si è vista portare via la valigia su un treno a Milano. Un caso ancor più recente è quello di Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, addirittura vittima di un doppio furto mentre viaggiava da Brescia a Roma. Le modalità utilizzate dai malviventi per mettere a segno i loro colpi sono innumerevoli, e la Polfer sta mettendo in guardia tutti i cittadini, invitandoli a fare molta attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
