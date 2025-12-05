Furti in appartamento ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei baresi sono vuote

Nel 2024 a Bari e provincia si sono registrate 1.786 denunce per furti in appartamento (146,6 furti denunciati ogni 100mila abitanti). Questi dati, resi noti dal Viminale, collocano il capoluogo pugliese all'81° posto nella classifica italiana delle città più interessate dal fenomeno dei "topi. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Furti in appartamento, ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei baresi sono vuote

