Furti con la spaccata a Siena | la banda presa a Latina

Un'indagine partita da Siena ha portato gli investigatori della polizia fino alla provincia pontina, dove sono stati rintracciati quattro uomini, accusati di furto aggravato in concorso. L'articolata indagine, condotta dalla squadra mobile di Siena, è partita lo scorso aprile in seguito a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Polizia di Stato individua e denuncia quattro uomini presunti responsabili di furti con “spaccata” agli esercizi commerciali. - La Polizia di Stato di Siena ha individuato e denunciato quattro uomini per furto aggravato in concorso, ritenuti presunti responsabili di alcuni furti con “spaccata” agli esercizi commerciali. Si legge su antennaradioesse.it

I colpi nel senese, nei guai 4 stranieri residenti in provincia - La Polizia di Stato di Siena ha individuato quattro uomini ritenuti coinvolti in una serie di furti con la tecnica della “spaccata” ai danni di negozi e ... Lo riporta h24notizie.com

