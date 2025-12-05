Furlan Uilca | A Palermo per costruire il futuro del lavoro Priorità | benessere tutele e presenza nei territori
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è intervenuto oggi a Palermo in occasione del Consiglio regionale della Uilca Sicilia, appuntamento che rientra nella più ampia stagione congressuale del sindacato. Un passaggio che Furlan definisce “fondamentale”, non solo per il rinnovo della struttura organizzativa, ma soprattutto come momento di riflessione collettiva e di programmazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
