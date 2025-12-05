Fuori dalla Coppa agli ottavi e poi scudetto Da tre anni la stessa storia il Milan ci spera

Allegri è scaramantico, ma Napoli e Inter hanno già beneficiato di questa particolare situazione nelle scorse tre stagioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fuori dalla Coppa agli ottavi e poi... scudetto. Da tre anni la stessa storia, il Milan ci spera

Argomenti simili trattati di recente

Ieri si è concluso il turno infrasettimanale di Coppa Italia, che ha visto la Lazio buttare fuori il Milan di Allegri. Non è certo la prima volta che si vede una "big" uscire già agli ottavi, anzi. C'è però un dato che farà toccare in mezzo alle gambe una marea di tifosi r - facebook.com Vai su Facebook

MOMENTO SONDAGGIO #Milan fuori dalla Coppa Italia, ora i rossoneri possono puntare tutto sul campionato: cosa servirebbe maggiormente ai rossoneri sul mercato di gennaio RT, VOTA E COMMENTA! Vai su X

Fuori dalla Coppa agli ottavi e poi... scudetto. Da tre anni la stessa storia, il Milan ci spera - Allegri è scaramantico, ma Napoli e Inter hanno già beneficiato di questa particolare situazione nelle scorse tre stagioni ... Segnala gazzetta.it

Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto - Se il Milan non può essere certo soddisfatto per la sconfitta con la Lazio in Coppa Italia, a far sorridere Massimiliano Allegri ci può. Secondo tuttomercatoweb.com

La Lazio butta fuori il Milan dalla Coppa Italia (ma lo avvicina allo scudetto) - La Lazio elimina il Milan dalla Coppa Italia e una statistica dice che dal 2023 chi esce agli ottavi alla fine vince lo scudetto. panorama.it scrive

"Non sono scaramantico!". Fuori agli ottavi come il Napoli l'anno scorso, ma Allegri: "Le persone negative me le sento addosso" - 0, che ha sancito l'eliminazione in Coppa Italia dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. milannews.it scrive

La Lazio fa fuori Allegri dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Milan, che botta" - "Milan, che botta" è il titolo che apre oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione dei. Secondo tuttomercatoweb.com

Coppa Italia, Allegri è già fuori. Zaccagni affonda il Milan e la Lazio vola ai quarti - Dopo aver superato Bari e Lecce nei turni precedenti, la squadra di Massimiliano Allegri si ferma all’Olimpico, dove ... Da tuttojuve.com