Fuoco Sacro al museo Il tour sulle Olimpiadi

Si chiama " Fuoco Sacro " ed è il Percorso tematico dedicato alle origini dei Giochi Olimpici e Paralimpici e allo sport nell’antichità, realizzato con la collaborazione di numerose istituzioni in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo il 10 dicembre. Un momento di forte valore simbolico in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la torcia attraversa il Paese accompagnata dai suoi tedofori e dai valori universali di pace e unità. Per celebrare questa importante tappa, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, presenta il percorso tematico “Fuoco sacro”, un’occasione – dal 7 al 10 dicembre – per approfondire le origini e i significati delle Olimpiadi antiche attraverso una selezione di reperti d’eccezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuoco Sacro al museo. Il tour sulle Olimpiadi

