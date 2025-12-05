All'entrata, con un coup de théâtre che sarebbe piaciuto a Gian Antonio Cibotto, un uomo che del teatro e della letteratura, e del giornalismo, e della messa in scena - fece la sua vita, le prime cose che il visitatore incontra sono i suoi principali strumenti di lavoro. Due pezzi storici. Il primo è la sua Mini Minor bianca (salvata da uno sfasciacarrozze di Lendinara!) con cui negli anni '70 e '80 e oltre, macinando migliaia di chilometri, batté in lungo e in largo il Polesine, la provincia di Rovigo e il Veneto, nei suoi viaggi creativi e geografici alla ricerca di una chiesetta da riscoprire, un paesino da raccontare, un paesaggio dal salvare, per lui e per noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Fumana", storie e storioni Il ritorno a casa di Cibotto