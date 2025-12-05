Fuma marijuana light e si suicida Il fratello | diceva frasi senza senso | lotto sequestrato e doppia indagine

Milano – Due indagini aperte sull’asse Milano-Firenze e dieci chili di marijuana “light” da passare al setaccio per rintracciare eventuali anomalie o alterazioni con sostanze illegali. La doppia inchiesta ruota attorno al suicidio di un ventitreenne turco, Mustafa Erdem A., che si è tolto la vita nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana lanciandosi dal secondo piano di uno stabile di via Antonio da Recanate. L’allarme . L’allarme scatta qualche minuto dopo la mezzanotte, ma per il giovane studente, iscritto a un ateneo cittadino, non c’è niente da fare: i sanitari di Areu non possono fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuma marijuana light e si suicida. Il fratello: diceva frasi senza senso: lotto sequestrato e doppia indagine

