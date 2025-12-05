Fuma cannabis light e inizia a delirare poi si lancia dalla finestra | studente di Medicina muore a 23 anni a Milano Aperte due indagini

Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. Poi il gesto improvviso: ha spalancato la finestra. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Fuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di Medicina muore a 23 anni a Milano. Aperte due indagini

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Firenze - Muore a 23 anni: fuma cannabis light e si lancia dalla finestra - Aperta un'indagine - facebook.com Vai su Facebook

? Firenze - Muore a 23 anni: fuma cannabis light, ha le allucinazioni e si lancia dalla finestra Vai su X

Fuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di Medicina muore a 23 anni a Milano. Aperte due indagini - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. Come scrive leggo.it

Fuma marijuana light e si lancia dalla finestra del B&b davanti al fratello: “Allucinato, diceva frasi senza senso”. Cannabis sequestrata: viene da Praga - Suicidio a Milano, morto Erhan Hacimustafaoglu, studente turco di 23 anni: si è gettato nel vuoto dalla finestra della camera in zona Centrale. Si legge su ilgiorno.it

Fuma cannabis light e si lancia da finestra a Milano, indagini anche a Firenze - Il giovane, come anticipato dal quotidiano la Nazione, aveva fumato cannabis light acquistata regolarmente in un negozio del capoluogo toscano. Da rainews.it

Fuma cannabis light, poi apre la finestra e si getta nel vuoto. Studente 23enne muore a Milano davanti al fratello: «Diceva frasi senza senso» - I due, entrambi giovani turchi, avrebbero comprato la sostanza da un canapa shop a Firenze. Secondo msn.com

Il mistero di Erhan, studente di medicina morto in un delirio allucinatorio dopo aver fumato cannabis light: “Marijuana adulterata” - Milano, chi è il 23enne turco che si è lanciato dalla finestra di un b&b davanti al fratello ingegnere in Italia. Segnala msn.com

Milano, fuma marijuana light e si lancia dal balcone: morto ragazzo di 23 anni - La tragedia a Milano: con il fratello avevano acquistato il prodotto in un negozio di Firenze. Come scrive msn.com