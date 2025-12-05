Fuga di monossido alla riunione di catechismo persone svenute Soccorsi anche dei bambini

Castelfiorentino, 5 dicembre 2025 – Paura per una fuga di monossido durante una riunione in parrocchia. Accade a Castelfiorentino in alcuni locali parrocchiali in via Cambiano Alto. Erano in corso delle riunioni: sia quella degli adulti che quella dei bambini, intenti nelle lezioni di catechismo. Il gas, incolore e inodore, ha provocato due malori in due diverse persone. Altri invece, tra cui due bambini, hanno accusato malesseri. Firenze, muore uno scooterista nell’incidente: scontro frontale con un’auto I soccorsi in parrocchia. Immediata la chiamata al 118. Il personale sanitario, arrivato in parrocchia, ha verificato che nell’aria c’era una concentrazione di monossido di carbonio molto alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuga di monossido alla riunione di catechismo, persone svenute. Soccorsi anche dei bambini

