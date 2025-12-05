Pausa di caldo e relax per Irina Shayk, che è volata in un paradiso tropicale dove sole, mare e relax si fondono in un mix perfetto. Attraverso i suoi social, la top ha condiviso scatti che hanno fatto impazzire i fan, mostrando una forma fisica invidiabile e un guardaroba vacanziero da vera icona di stile. Bellezza senza tempo . Al naturale Irina Shayk è una delle modelle più ammirate e influenti del panorama internazionale. Nata in Russia, ha conquistato le passerelle di tutto il mondo e i set fotografici più prestigiosi, diventando volto di campagne pubblicitarie iconiche. La sua carriera, iniziata negli anni 2000, l’ha vista collaborare con i più grandi nomi della moda. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti