Frosinone ARES 118 | oltre 91mila interventi nel 2024 Lazio Sud tra le aree più impegnate della Regione

Oltre 91 mila interventi gestiti solo nel 2024, pari al 18,3% del totale regionale: è il dato presentato oggi a Frosinone nel corso dell’evento “Presente & Futuro dell’Emergenza Urgenza”, organizzato nella Sala Teatro ASL per celebrare il ventennale di ARES 118.La Centrale Operativa Regionale di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

