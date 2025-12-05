Una serata qualunque si è trasformata in tragedia lungo la provinciale che collega Sala Consilina ad Atena Lucana, nel Salernitano, dove un violento incidente ha causato la morte di Carmela Langone, 74 anni, originaria proprio di Atena Lucana. L’impatto, avvenuto giovedì 4 dicembre, ha coinvolto due auto – una Opel Corsa e un’Audi – e ha lasciato un’intera comunità sotto choc. Lo scontro frontale e i primi soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di approfondimento, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente per cause non ancora chiarite. L’urto è stato devastante, tanto da ridurre la Opel Corsa a un groviglio di lamiere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frontale violentissimo, Carmela muore così: era insieme alla figlia. Straziante