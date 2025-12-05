FRONDE – Rifugi Culturali Diffusi | Un festival di arte musica laboratori e partecipazione civica

Ogni sabato dal 6 al 20 Dicembre a Roma per illuminare aree di passaggio del Municipio Roma VIII Tra i protagonisti: Andrea Satta, Lepre, Talèa, Bordeaux, Gloria Riggio, i collettivi e associazioni Fermenti, Climate Babes, PhZero, Artivismo, Ars In Urbe, Ajo e Ojo Collettiva, Condominio Fiore, e realtà come Fantasmagorie Studio, Radici, Eco di Fata, Libelà, Parco dell’Arte e Eremo La Ninfo 6, 13 e 20 dicembre 2025 Ingresso libero e gratuito 6 DICEMBRE – Quartiere San Paolo Via Giustiniano Imperatore (fronte civico 5), Roma 13 DICEMBRE – Quartiere Garbatella Via Giacinto Pullino 101 (Metro Garbatella), Roma 20 DICEMBRE Navigatori Piazza dei Navigatori (parcheggio taxi), Roma Roma, 5 dicembre 2025 – Prende via domani, sabato 6 dicembre FRONDE, il festival ideato e organizzato da Polimera, con il supporto del Municipio VIII di Roma e Zètema Progetto Cultura, per trasformare tre aree simboliche del Municipio VIII di Roma – San Paolo, Garbatella e Piazza dei Navigatori – in presidi culturali temporanei, luoghi da riscoprire attraverso arte, musica, laboratori, camminate, incontri e azioni collettive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

