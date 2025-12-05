Frode fiscale maxi operazione dei finanzieri nel Salernitano

Tempo di lettura: 2 minuti Risultano coinvolti anche un latitante e un avvocato nelle maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano che ha portato alla notifica di misure cautelari emesse dal tribunale di Salerno su richiesta della Procura di confronti di 8 di 26 indagati. I reati contestati sono associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni. A tre indagati è contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

