Frode fiscale maxi operazione dei finanzieri nel Salernitano
Tempo di lettura: 2 minuti Risultano coinvolti anche un latitante e un avvocato nelle maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano che ha portato alla notifica di misure cautelari emesse dal tribunale di Salerno su richiesta della Procura di confronti di 8 di 26 indagati. I reati contestati sono associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni. A tre indagati è contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
La multinazionale aveva subìto un sequestro per frode fiscale tra il 2017 e il 2022: ora la Procura ha ritirato la richiesta di misura interdittiva - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Aosta Sequestro di oltre 5 milioni di euro per riciclaggio, corruzione e frode fiscale. #NoiconVoi Vai su X
Frode fiscale, maxi operazione dei finanzieri nel Salernitano - Risultano coinvolti anche un latitante e un avvocato nelle maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano che ha portato alla notifica di misure cautelari emesse dal tribunale di ... Da ansa.it
Maxi frode da 67 milioni in fatture false: sgominata associazione a delinquere, sette misure cautelari - Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Monza su richiesta della Procura, ha portato una persona in carcere, quattro agli arresti domiciliari e due all’obbligo di firma ... Secondo mbnews.it
GUARDIA DI FINANZA * «MAXI FRODE FISCALE A MONZA BRIANZA, SCATTA L’OPERAZIONE CON 7 ARRESTI PER FATTURE FALSE DA 67 MILIONI» - La Guardia di Finanza di Monza Brianza ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal G. Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it
Scoperta frode "carosello" internazionale: maxi sequestro di 33 milioni, coinvolte ben 24 società - Smantellata una maxi frode fiscale internazionale: la GdF Verona sequestra oltre 33 milioni di euro con indagini coordinate dall’EPPO. Lo riporta nordest24.it
Maxi frode fiscale: 42 indagati e sequestri. Coinvolta la Ciociaria - Maxi frode fiscale smantellata dalla guardia di finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Si legge su ciociariaoggi.it
Frode milionaria con il gasolio: condannati in 12 - Torniamo a parlare della maxi frode con il gasolio agricolo messa in luce nel 2019 da un'inchiesta della Guardia di finanza. trnews.it scrive