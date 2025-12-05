Frigido in sicurezza Riparte il maxi cantiere Ambientalisti in ansia | Falle aperte a rischio

Ripresi i lavori per la risoluzione delle problematiche di intasamento della foce del Fiume Frigido, un’opera strategica per la sicurezza idraulica e la funzionalità dell’area costiera. Il progetto, finanziato dalla Regione tramite Fondi Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) per un importo complessivo di 4 milioni e 750mila euro, mira a riconfigurare la sezione terminale della foce, riducendo in modo significativo e, dove possibile, eliminando i fenomeni di sedimentazione e l’accumulo di materiale detritico proveniente dal corso d’acqua. La progettazione esecutiva è stata curata da ’Dinamica’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

