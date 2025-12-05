Frattesi segnali di ripresa per il centrocampista dell’Inter 90 minuti incoraggianti con il Venezia conditi da due assist

Inter News 24 Frattesi sta uscendo dal periodo buio: contro il Venezia in Coppa Italia 90 minuti incoraggianti: Chivu conta sul suo recupero totale. La vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Venezia ha consegnato a Cristian Chivu un’indicazione preziosa: Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, sta finalmente tornando competitivo dopo mesi complicati. Per la prima volta in stagione, l’ex Sassuolo ha completato 90 minuti pieni, un passo fondamentale in un percorso di recupero che era stato rallentato dalla condizione fisica non ancora ottimale. La sua prestazione è stata convincente, come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato la capacità del giocatore di incidere nella manovra e di offrire palloni intelligenti ai compagni, tra cui l’assist per il gol d’apertura firmato da Andy Diouf. 🔗 Leggi su Internews24.com

