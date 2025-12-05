Frattesi scoperta choc durante l’intervento | spiegato anche il suo inizio difficile

Frattesi. Dopo un avvio di stagione complicato, Davide Frattesi ha finalmente trovato spazio nell’ Inter durante la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, mettendo a referto due assist decisivi. Il centrocampista punta a dare uno slancio alla sua stagione, fin qui segnata dall’operazione subita in estate. L’ex Sassuolo ha avuto un percorso complicato già a partire dall’estate appunto: la preparazione precampionato è stata compromessa da un’operazione alla sports hernia (ernia dello sportivo), che si è rivelata più complessa del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport, durante l’intervento i medici hanno scoperto che la lesione era tripla, rendendo la ripresa molto più delicata del previsto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it