Frattesi scoperta choc durante l’intervento | spiegato anche il suo inizio difficile

Ilnerazzurro.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frattesi. Dopo un avvio di stagione complicato, Davide Frattesi ha finalmente trovato spazio nell’ Inter durante la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, mettendo a referto due assist decisivi. Il centrocampista punta a dare uno slancio alla sua stagione, fin qui segnata dall’operazione subita in estate. L’ex Sassuolo ha avuto un percorso complicato già a partire dall’estate appunto: la preparazione precampionato è stata compromessa da un’operazione alla sports hernia (ernia dello sportivo), che si è rivelata più complessa del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport, durante l’intervento i medici hanno scoperto che la lesione era tripla, rendendo la ripresa molto più delicata del previsto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

