Frattesi Inter tutta la verità sul problema fisico che l’ha frenato in avvio di stagione Il retroscena

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha finalmente dato segnali di ripresa in questa stagione, dimostrando di essere pronto a dare il massimo. Dopo un periodo di difficoltà fisiche, il giocatore ha avuto spazio nella gara di Coppa Italia contro il Venezia, dove ha offerto due assist decisivi, contribuendo in modo sostanzioso alla vittoria della sua squadra. Questo risultato arriva dopo una stagione fin qui condizionata da infortuni che hanno rallentato il suo processo di adattamento.

