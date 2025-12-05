Fratelli d' Italia dopo lo scoop de Il Giornale | Albanese con i terroristi già prima 7 ottobre

L'inchiesta de il Giornale sui rapporti stretti tra Francesca Albanese e Hamas ha suscitato reazioni anche nel mondo della politica. Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri", parla di "nuovi scioccanti particolari sulle presunte relazioni tra la relatrice speciale dell’Onu e i terroristi di Hamas. Un video mostrerebbe infatti la partecipazione in collegamento di Albanese ad un evento organizzato nella Striscia di Gaza nel novembre 2022, nel quale figuravano come relatori alcuni tra i vertici dei gruppi terroristici palestinesi, capaci di esaltare poi l’attacco ad Israele del 7 ottobre 2023". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

