Francigena e il mistero dei conti La maggioranza | Trend positivo l' opposizione | Il risanamento non va

Viterbotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta consiliare frizzante quella di ieri 4 dicembre, al centro del dibattito i risultati economici della partecipata Francigena. Un confronto serrato sull’interpretazione dei dati, se per la maggioranza i numeri testimoniano un percorso di tenuta e rinnovamento, per le minoranze sono la prova. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Francigena e il mistero dei conti. La maggioranza: "Trend positivo", l'opposizione: "Il risanamento non va"

