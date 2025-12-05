Francia droni sorvolano base sottomarini nucleari | artiglieria apre il fuoco

In Francia, cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina di Ile Longue, nella rada di Brest, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della dissuasione nucleare francese. Lo ha comunicato la gendarmeria locale, come riportano i media francesi, aggiungendo che è stato attivato un dispositivo di difesa e ricerca dei velivoli. Secondo la stessa fonte, il battaglione di artiglieria marittima che assicura la protezione della base ha aperto il fuoco contro i droni. Il sito è protetto da 120 gendarmi della marina in coordinamento con i fucilieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

