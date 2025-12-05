Francia droni sorvolano base sottomarini nucleari | artiglieria apre il fuoco
In Francia, cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina di Ile Longue, nella rada di Brest, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della dissuasione nucleare francese. Lo ha comunicato la gendarmeria locale, come riportano i media francesi, aggiungendo che è stato attivato un dispositivo di difesa e ricerca dei velivoli. Secondo la stessa fonte, il battaglione di artiglieria marittima che assicura la protezione della base ha aperto il fuoco contro i droni. Il sito è protetto da 120 gendarmi della marina in coordinamento con i fucilieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
La seconda vita delle reti da pesca: usate nella guerra in Ucraina per intrappolare i droni russi. La Francia, grazie alle donazioni dei pescatori bretoni, ha già mandato diverse tonnellate di materiale - facebook.com Vai su Facebook
Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a ... msn.com scrive
Francia, droni sorvolano base nucleare in Bretagna: la Marina spara - Nella base dell’Ile Longue, nella rada di Brest, sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese ... Da quotidiano.net
Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Riporta corriere.it
Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari - La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i ... Riporta ilsole24ore.com
Francia: cinque droni sorvolano base sottomarina dell'Ile Longue, fucilieri aprono il fuoco - Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese situata all'Ile Longue, nel dipartimento dl Finistère, dove sono ... Lo riporta agenzianova.com
Francia: droni hanno sorvolato la base militare di Mourmelon-le-Grand - L'esercito francese ha confermato le informazioni giovedì. Si legge su it.euronews.com