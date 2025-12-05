Francia droni sorvolano base nucleare in Bretagna | la Marina spara

Parigi, 5 dicembre 2025 - La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i sottomarini nucleari francesi. Lo riporta l'Afp. Cinque droni, ha spiegato la gendarmeria, hanno sorvolato ieri sera intorno alle 19.30 la base sottomarina di Ile Longue (Finistere), che confina con il porto di Brest e che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (Ssbn), uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese. È stata dunque avviata un'operazione di ricerca anti-drone e il battaglione di fanteria di marina, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi contro i velivoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

