Francia droni sorvolano base nucleare in Bretagna | la Marina spara
Parigi, 5 dicembre 2025 - La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i sottomarini nucleari francesi. Lo riporta l'Afp. Cinque droni, ha spiegato la gendarmeria, hanno sorvolato ieri sera intorno alle 19.30 la base sottomarina di Ile Longue (Finistere), che confina con il porto di Brest e che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (Ssbn), uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese. È stata dunque avviata un'operazione di ricerca anti-drone e il battaglione di fanteria di marina, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi contro i velivoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
La seconda vita delle reti da pesca: usate nella guerra in Ucraina per intrappolare i droni russi. La Francia, grazie alle donazioni dei pescatori bretoni, ha già mandato diverse tonnellate di materiale - facebook.com Vai su Facebook
Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera ... Si legge su msn.com
Francia, droni sorvolano base nucleare in Bretagna: la Marina spara - Nella base dell’Ile Longue, nella rada di Brest, sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese ... Scrive quotidiano.net
Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Riporta msn.com
Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari - La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i ... Segnala ilsole24ore.com
Francia: cinque droni sorvolano base sottomarina dell'Ile Longue, fucilieri aprono il fuoco - Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese situata all'Ile Longue, nel dipartimento dl Finistère, dove sono ... Segnala agenzianova.com
Francia: droni hanno sorvolato la base militare di Mourmelon-le-Grand - L'esercito francese ha confermato le informazioni giovedì. Come scrive it.euronews.com