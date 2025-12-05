Francia droni sorvolano base con sottomarini nucleari | interviene l' artiglieria | Aperta un' inchiesta
"Volontà di intimorire la popolazione", la ministra francese delle Armate Catherine Vautrin ha annunciato un fascicolo d'indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cinque droni hanno sorvolato ieri sera introno alle 19:30 la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, adiacente alla penisola di Crozon all'estremo Ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasio - facebook.com Vai su Facebook
