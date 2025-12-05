Francia droni sorvolano base con sottomarini nucleari | interviene l' artiglieria | Aperta un' inchiesta

"Volontà di intimorire la popolazione", la ministra francese delle Armate Catherine Vautrin ha annunciato un fascicolo d'indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

francia droni sorvolano baseFrancia, 5 droni sorvolano base con sottomarini nucleari lanciamissili. La Marina risponde: “Sparati diversi colpi” - Nella base dell’Ile Longue in Bretagna sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza militare francese. Si legge su quotidiano.net

francia droni sorvolano baseFrancia, 5 droni sorvolano la base nucleare Île Longue a Brest: l’artiglieria marittima apre il fuoco - La base di Île Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare del deterrente nucleare francese, è protetta da 120 gendarmi marittimi in coordinamento con i fucilieri d ... Riporta milanofinanza.it

