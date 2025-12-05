Francia droni sorvolano base con sottomarini nucleari Ile Longue a Brest

(Adnkronos) – Cinque droni non identificati hanno sorvolato la base strategica dell'Ile Longue a Brest, in Bretagna, dove sono dispiegati i sottomarini della flotta di deterrenza nucleare francesi. Lo rende noto Rtl. Il battaglione di fucilieri della marina, a cui è affidata la protezione della base, ha attivato sistemi antidrone. L'episodio risale alla serata di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com