Francia demoralizzata dopo i sorteggi dei Mondiali 2026 So Foot | Senegal primo ostacolo Norvegia impressionante

La Francia dovrà affrontare nel proprio girone ai prossimi Mondiali Norvegia, Senegal e una tra Bolivia, Suriname e Iraq. Tra le teste di serie favorite per la vittoria della competizione, è sicuramente la Nazionale a cui è andata peggio con le squadre sorteggiate. La stampa francese non ha appreso con grande ottimismo il sorteggio. Dalla Francia commentano il sorteggio dei Mondiali. L’Equipe scrive: La risatina di Didier Deschamps inquadrato dimostra che sarà una sfida tutt’altro che facile per i francesi. I Bleus si ritroveranno ad affrontare il Senegal, 19esimo nel ranking Fifa e vincitore della Coppa d’Africa nel 2022, con cui la Francia perse al Mondiale 2002 per 1-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

