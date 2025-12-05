Francia Bardella denunciato da un’associazione anticorruzione | Ha usato fondi europei per migliorare la sua immagine in vista delle presidenziali
Jordan Bardella finisce sotto la lente della giustizia: l’associazione anticorruzione AC Corruption accusa il presidente del Rassemblement National (Rn) di aver utilizzato impropriamente fondi europei per remunerare, tra il 2019 e il 2021, il media trainer che ha curato la sua immagine in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2022. L’associazione ha sporto denuncia stamattina davanti al Parquet national financier (PNF) per “ favoritismo ” e “ appropriazione indebita ”. L’atto si basa su un’inchiesta del settimanale Le Canard Enchaîné, che punta il dito contro il contratto di “media-training” stipulato dal partito dell’estrema destra nel 2019 con un coach esterno, Pascal Humeau, per preparare gli eurodeputati a interventi mediatici legati al loro mandato europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
