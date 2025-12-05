Francia 5 piccoli droni sorvolano base militare | interviene l’artiglieria

I cinque droni, abbattuti dai fucilieri d'Oltralpe, erano piccoli modelli, ''non armati'', ''fuori dal contesto militare''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, 5 piccoli droni sorvolano base militare: interviene l’artiglieria

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021/2027 ha pubblicato il IV Bando dedicato ai piccoli progetti attinenti alla “Priorità 5”, a sua volta incentrata sul miglioramento della governancetransfrontaliera. Dedicato all’area di cooperazione italo-francese a - facebook.com Vai su Facebook

Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo ... Lo riporta tg24.sky.it

Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: abbattuti. L'inchiesta e i modelli "non armati": cosa sappiamo - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), in Francia, sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) ... Da msn.com

Droni misteriosi sui sommergibili nucleari francesi - Si indaga per capire chi, con che cosa e perché abbia sorvolato il ... Segnala panorama.it

Francia, 5 droni sorvolano base con sottomarini nucleari lanciamissili. La Marina risponde: “Sparati diversi colpi” - Nella base dell’Ile Longue in Bretagna sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza militare francese. Lo riporta msn.com

Francia, 5 droni sorvolano la base nucleare Île Longue a Brest: l’artiglieria marittima apre il fuoco - La base di Île Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare del deterrente nucleare francese, è protetta da 120 gendarmi marittimi in coordinamento con i fucilieri d ... Segnala milanofinanza.it

Sottomarini Nucleari in Francia e Attacchi dei Droni: Analisi della Situazione Attuale - L'incursione di droni sulla base sottomarina francese dell'Ile Longue ha suscitato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale. Scrive notizie.it