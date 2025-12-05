Francia 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari | l' artiglieria spara diversi colpi e li abbatte

Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera 4. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi e li abbatte

Scopri altri approfondimenti

La seconda vita delle reti da pesca: usate nella guerra in Ucraina per intrappolare i droni russi. La Francia, grazie alle donazioni dei pescatori bretoni, ha già mandato diverse tonnellate di materiale - facebook.com Vai su Facebook

Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Lo riporta corriere.it

Zelensky vola in Francia e ottiene altre armi da Macron: 100 caccia Rafale, sistemi Samp-T e droni - Cento caccia Rafale compresi di armamenti, otto sistema di difesa Samp- ilfattoquotidiano.it scrive

Droni militari sorvolano l'aereo di Zelensky a Dublino, scatta l'allarme sicurezza in Irlanda: violata la no-fly zone - fly zone e si sono diretti verso la rotta dell'aereo del presidente ... Scrive msn.com

Francia: sempre più droni in volo sui siti sensibili - Nelle ultime settimane, droni illegali sono stati visti sorvolare diversi siti militari e industriali, senza che nessuno sia stato identificato come responsabile. Secondo it.euronews.com