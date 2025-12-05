Francia 5 droni sorvolano base dei sottomarini a propulsione nucleare SSBN nel porto di Brest | abbattuti dai fucilieri dei Marines - VIDEO
Sopra la base dei sottomarini a propulsione nucleare SSBN nel porto di Brest sono stati avvistati 5 droni non identificati che sono stati poi abbattuti dai fucilieri dei Marines Cinque droni non identificati sono stati avvistati e poi neutralizzati ieri sera dai fucilieri dei Marines mentre s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Cinque droni hanno sorvolato ieri sera introno alle 19:30 la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, adiacente alla penisola di Crozon all'estremo Ovest della #Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasi Vai su X
#Droni su una base nucleare in #Francia, la Marina ha sparato - facebook.com Vai su Facebook
Francia, droni sorvolano base nucleare in Bretagna: la Marina spara - Nella base dell’Ile Longue, nella rada di Brest, sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese ... Come scrive msn.com
Francia, 5 droni sorvolano la base nucleare Île Longue a Brest: l’artiglieria marittima apre il fuoco - La base di Île Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare del deterrente nucleare francese, è protetta da 120 gendarmi marittimi in coordinamento con i fucilieri d ... Scrive milanofinanza.it
Francia, droni sorvolano base sottomarini nucleari: artiglieria apre il fuoco - In Francia, cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina di Ile Longue, nella rada di Brest, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici ... Segnala msn.com
Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Segnala msn.com
Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari - La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i ... Riporta ilsole24ore.com
Francia, cinque droni sorvolano una centrale nucleare. Interviene l’artiglieria - Nella rada d i Brest, nella Francia occidentale, cinque dron i hanno sorvolato la base sottomarina dell’Île Longue, uno dei siti strategici della dissuasione nucleare francese. Si legge su tg.la7.it