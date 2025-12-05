Sopra la base dei sottomarini a propulsione nucleare SSBN nel porto di Brest sono stati avvistati 5 droni non identificati che sono stati poi abbattuti dai fucilieri dei Marines Cinque droni non identificati sono stati avvistati e poi neutralizzati ieri sera dai fucilieri dei Marines mentre s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, 5 droni sorvolano base dei sottomarini a propulsione nucleare SSBN nel porto di Brest: abbattuti dai fucilieri dei Marines - VIDEO