Francia 5 droni sorvolano  base con sottomarini nucleari L' artiglieria marittima risponde |  sparati diversi colpi

Xml2.corriere.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito di Ile Longue «ha effettuato diversi tiri antidrone». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

francia 5 droni sorvolano160 base con sottomarini nucleari l artiglieria marittima risponde 160sparati diversi colpi

© Xml2.corriere.it - Francia, 5 droni sorvolano  base con sottomarini nucleari. L'artiglieria marittima risponde: sparati diversi colpi

Contenuti che potrebbero interessarti

francia 5 droni sorvolano160Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi e li abbatte - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera ... Scrive ilgazzettino.it

francia 5 droni sorvolano160Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera ... Lo riporta ilmessaggero.it

francia 5 droni sorvolano160Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Scrive msn.com

Francia: cinque droni sorvolano base sottomarina dell'Ile Longue, fucilieri aprono il fuoco - Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese situata all'Ile Longue, nel dipartimento dl Finistère, dove sono ... agenzianova.com scrive

Bild, 'a Monaco 5-6 droni di grosse dimensioni' - È stato l'avvistamento di "diversi droni di grandi dimensioni" a rendere necessaria la chiusura dell'aeroporto di Monaco nella serata di giovedì. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia 5 Droni Sorvolano160